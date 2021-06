ANSA-IL-PUNTO/COVID: pochi casi nella Basilicata 'bianca'

(ANSA) - POTENZA, 21 GIU - Nella Basilicata tornata "bianca" nel solstizio d'estate, la situazione della pandemia da covid-19 pare essere definitivamente sotto controllo, sia per i nuovi casi sia per la pressione ospedaliera, con sole 33 persone ricoverate e nessuna di queste in terapia intensiva.

In particolare, nel fine settimana in Basilicata sono stati processati 832 tamponi molecolari: solo 40 sono risultati positivi al covid-19.Sempre in riferimento alle ultime 48 ore, la task force regionale ha segnalato un decesso per covid-19: il totale delle vittime lucane è quindi salito a 567. Dopo un riallineamento del numero dei guariti, il numero dei lucani attualmente positivi si è ridotto notevolmente, scendendo fino a 1.233: all'inizio del mese di giugno ne era segnalati oltre 3.500.

Inoltre, secondo quanto reso dall'ufficio stampa della Giunta lucana, ieri "sono state effettuate 4.012 vaccinazioni", mentre "sono 271.456 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (49,1 per cento) e 145.996 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (26,4 per cento) per un totale di somministrazioni effettuate pari a 417.452 su 553.254 residenti (dati portale Poste italiane)".

E il presidente della Regione, Vito Bardi, in un messaggio inviato in occasione del 247/o anniversario di fondazione, ha messo in evidenza che la Guardia di Finanza "con i controlli e gli interventi eseguiti in questo difficile periodo di pandemia, ha contribuito in maniera determinante a garantire il rispetto delle regole per far emergere e valorizzare la parte sana della società e del nostro tessuto economico. Lavoro che - ha concluso il governatore lucano - continuerà a essere prezioso nella stagione della ripartenza, oramai prossima, quando attraverso i progetti legati ai fondi europei si creeranno le condizioni per il rilancio del Paese". (ANSA).