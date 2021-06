Vaccini: in Basilicata al 90% degli over 70

(ANSA) - POTENZA, 09 GIU - In Basilicata è stato vaccinato, con almeno una dose, il 90 per cento degli over 70. E' stato inoltre superato il 70 per cento nella fascia tra i 60 e i 69 anni e il 50 per cento in quella tra i 50 e i 59 anni. Lo si è appreso da fonti della Regione Basilicata.

E domani mattina, presso lo stabilimento Hitachi di Tito Scalo (Potenza), cominceranno le prime vaccinazioni in un sito produttivo lucano. Durante la mattina dovrebbero essere inoculate circa cento dosi: è prevista la presenza del responsabile Salute e sicurezza di Hitachi, Ulderigo Zona, del presidente "Piccola Industria" di Confindustria Basilicata, Antonio Braia, e dell'assessore regionale alla sanità, Rocco Leone. (ANSA).