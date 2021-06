A Potenza con 8x1000 'Casa di Leo' ed Emporio solidarietà

(ANSA) - POTENZA, 07 GIU - "Non è mai solo una firma. È di più, molto di più" è il titolo della nuova campagna di comunicazione dell'otto per mille della Conferenza Episcopale Italiana: "A Casa di Leo" e "l'Emporio della Solidarietà", a Potenza, sono le opere della Caritas diocesana al centro della nuova campagna della Cei.

"A Casa di Leo", Centro di aggregazione, orientamento e accompagnamento per la famiglia, nato nel 2013 - è scritto in una nota - è un progetto "che ne promuove il recupero valoriale favorendo una maggiore interazione tra genitori e figli" per il quartiere di Bucaletto: "I nuclei che si rivolgono alla Casa sono assistiti a 360 gradi - ha spiegato la responsabile promozione della Caritas di Potenza, Marina Buoncristiano - con sostegno al reddito, aiuti alimentari, laboratori di comunità e doposcuola". (ANSA).