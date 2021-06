Vaccini: da domani a Matera è il turno dei "maturandi"

(ANSA) - MATERA, 05 GIU - Da domani all'11 giugno, a Matera, "tutti i maturandi nati dal primo gennaio 2002 al primo marzo 2003" saranno vaccinati, i maggiorenni con Johnson & Johnson e i minorenni con Pfizer: lo ha annunciato l'Azienda sanitaria della città dei Sassi.

Le vaccinazioni, "su base volontaria", saranno 300 al giorno, nella fascia oraria dalle 8 alle 13. L'Asm ha precisato che gli studenti che si avvicinano all'esame di maturità e che sono nati prima del primo gennaio 2002, "o comunque tutti coloro che sono maturandi maggiorenni ma che per diversi motivi non riescono ad effettuare la prenotazione sulla piattaforma, potranno liberamente presentarsi" nella sala destinata alle vaccinazioni.

La piattaforma per le prenotazioni, "solo per i maggiorenni", è già attiva (i minorenni dovranno essere accompagnati da uno dei genitori o da un tutore). (ANSA).