Covid: in Basilicata tre nuovi positivi e seimila vaccini

(ANSA) - POTENZA, 03 GIU - Tre dei 164 tamponi analizzati nelle ultime 24 ore in Basilicata sono risultati positivi: lo ha reso noto la task force regionale, aggiungendo che, ieri, in regione sono state eseguite 5.960 vaccinazioni.

Altre 43 persone residenti in Basilicata, inoltre, hanno superato la malattia. In totale, in regione sono state somministrate 339.692 dosi di vaccino su 553.254 residenti.

