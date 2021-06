Basilicata: sì della giunta, 27 interventi in Alto Bradano

(ANSA) - POTENZA, 03 GIU - Sono previsti anche interventi per le piazzole di atterraggio dell'elicottero del 118 fra quelli approvati dalla giunta regionale della Basilicata per l'area dell'Alto Bradano. Lo ha reso noto l'ufficio stampa della giunta.

In totale, gli interventi previsti sono 27, per una spesa di poco superiore ai dieci milioni di euro, provenienti da fondi Por-Fesr e Poc 2014-2020. Nell'elenco vi sono opere nelle scuole, nel potenziamento dei servizi sanitari e sociali, nel settore dell'efficientamento energetico, nella valorizzazione di aree turistiche e ambientali. (ANSA).