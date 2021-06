Picchiano il gestore di un bar e un cliente: due arresti

(ANSA) - MURO LUCANO, 02 GIU - Un giovane di 19 anni e un uomo di 31 sono stati arrestati dai Carabinieri - con le accuse di danneggiamento, lesioni personali, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale - dopo aver aggredito e picchiato il gestore di un bar e un cliente, a Muro Lucano (Potenza).

I due, "in evidente stato di agitazione psicomotoria", hanno aggredito per motivi banali il gestore del bar: intervenuto per difenderlo dalla loro "furia", anche un cliente è stato picchiato. I due, infine, hanno distrutto la porta vetrata del bar. Quando sono stati rintracciati dai Carabinieri, il giovane, "esperto di arti marziali", ha colpito con un pugno un militare, riuscendo così a scappare e a far scappare il complice. I due sono stati poi trovati a Bella (Potenza): il giovane si è consegnato ai Carabinieri, l'altro si è barricato in casa sua e in una casa vicina, venendo "successivamente bloccato, non senza difficoltà". (ANSA).