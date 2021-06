ANSA-IL-PUNTO/ COVID: in Basilicata la situazione migliora

(ANSA) - POTENZA, 01 GIU - Nessuna nuova vittima in Basilicata nelle ultime 24 ore, con 157 persone guarite, senza contare le oltre cinquemila vaccinazioni eseguite oggi, secondo gli ultimi dati diffusi dalla Regione: sono le cifre che raccontano di una situazione dell'epidemia che va senza dubbio migliorando.

In Basilicata solo due comuni sono in zona rossa: Acerenza e Montemilone, in provincia di Potenza, dove non è affatto sicuro che le restrizioni finiscano domenica prossima, in particolare nel secondo comune. Si tratta, in fondo, di due punti critici in un panorama che propone dati incoraggianti. Su 865 tamponi esaminati, soltanto 25 sono risultati positivi (e di questi, solo 23 appartengono a residenti). I positivi attuali - secondo quanto riportato dal bollettino sulla situazione epidemiologica - sono 3.542. Stanno subendo le conseguenze più severe del covid-19 solo 61 persone che sono ricoverate negli ospedali lucani, ma solo una di loro è in terapia intensiva.

A migliorare ulteriormente il quadro contribuiscono i dati sulle vaccinazioni: il totale delle somministrazioni in Basilicata è arrivato a 327.578: ieri le fiale inoculate sono state 4.223. La Regione Basilicata ha reso noto che sono cominciati i "recuperi" per coloro che, a Potenza, avevano visto rinviato il loro appuntamento, mentre - sempre nel capoluogo - si sono esauriti i posti disponibili per un "open day" con vaccino monodose. In regione 208.601 persone hanno ricevuto la prima somministrazione (il 37,7 per cento della popolazione), mentre sono 118.977 coloro che hanno avuto anche la seconda (il 21,5 per cento della popolazione). (ANSA).