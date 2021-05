Articolo Uno: Rutigliano nuovo segretario regionale

(ANSA) - POTENZA, 29 MAG - Carlo Rutigliano è il nuovo segretario regionale della Basilicata di Articolo Uno: è stato eletto ieri, per via telematica, dall'assemblea lucana del partito. Rutigliano ha 31 anni e ricopre attualmente anche l'incarico di segretario nazionale della giovanile di Articolo Uno. In un comunicato è specificato che "all'unanimità, per alzata di mano, sono stati eletti due vice-segretari: Lina Marchisella, già sindaco di Tricarico (Matera) e il potentino Luca Lorenzo. (ANSA).