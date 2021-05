Pd: commissario Basilicata, creare nuovo modello di partito

(ANSA) - POTENZA, 28 MAG - "L'obiettivo principale è quello di creare le condizioni di ripartenza del Pd, con una nuova idea di modello di partito, in una regione con una storia e una cultura di centrosinistra importanti". Lo ha detto, in una conferenza stampa che si è tenuta a Potenza, il neo commissario regionale per la Basilicata del Pd, Gianni Dal Moro, evidenziando che il suo mandato dovrebbe terminare verso la fine dell'anno, con il congresso regionale che, dopo le elezioni amministrative, porterà all'elezione del nuovo segretario.

All'incontro con i giornalisti hanno partecipato, tra gli altri, anche il capogruppo dei Dem in Consiglio regionale, Roberto Cifarelli, e l'on. Vito De Filippo. (ANSA).