Incidente stradale sulla Fondovalle dell'Agri: un morto

(ANSA) - POTENZA, 28 MAG - Un uomo è morto in un incidente stradale avvenuto - per cause in fase di accertamento - stamani sulla "Fondovalle dell'Agri", nei pressi di Scanzano Jonico (Matera). Nell'incidente - che ha creato disagi alla circolazione, poi gestita dall'Anas - sono rimasti coinvolti un furgone e un'autovettura. (ANSA).