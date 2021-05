A Potenza la generosità riempie un 'Sacco di solidarietà'

(ANSA) - POTENZA, 27 MAG - "Un buon inizio per la ripresa di una comunità che si riconosce come solidale e resiliente": così la responsabile promozione della Caritas di Potenza, Marina Buoncristiano, ha presentato la nona edizione dell'iniziativa "Un sacco di solidarietà", organizzata insieme all'Arcidiocesi di Potenza-Muro Lucano-Marsico Nuovo, per la raccolta di beni alimentari non deperibili e prodotti per l'igiene.

L'appuntamento è per sabato prossimo, 29 maggio, nel centro storico del capoluogo lucano.

In tempi "normali", a Potenza il 29 e il 30 maggio, sarebbero stati i giorni clou delle celebrazioni, religiose e laiche con la storica "Parata dei Turchi", in onore del Santo patrono, San Gerardo, ma "questo - ha detto il parroco della Cattedrale e referente per le chiese del centro storico, don Antonio Savone - sarà comunque un ottimo modo per vivere la festa". (ANSA).