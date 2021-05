Vaccini: a Potenza altri 3 'Open day' con J&J per 60-79 anni

(ANSA) - POTENZA, 26 MAG - Dopo il successo dei precedenti 'Open day', a Potenza, per tre giorni, da lunedì 31 maggio a mercoledì 2 giugno, saranno somministrate altre dosi di vaccino 'Johnson & Johnson'. Questa volta gli 'Open day' saranno riservati a persone comprese nella fascia d'età tra i 60 e i 79 anni, che nella palestra di via Roma riceveranno l'unica dose del preparato 'J &J'. "Abbiamo - ha sottolineato il presidente della Regione, Vito Bardi - un'elevata percentuale di utilizzo delle dosi e vogliamo dare la priorità alle classi d'età più a rischio".

Oggi, in Basilicata, sono state superate le quattromila somministrazioni, anche grazie al richiamo (soprattutto con AstraZeneca) per il personale scolastico e delle forze dell'ordine. Con una nuova importante fornitura di Pfizer, arrivata nelle ultime ore, adesso, in totale sono circa 340 mila le dosi consegnate alla Basilicata: finora ne sono state inoculate circa 310 mila, pari a oltre il 90 per cento. (ANSA).