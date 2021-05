Vaccini: a giugno in arrivo in Basilicata circa 100mila dosi

(ANSA) - POTENZA, 25 MAG - Nel mese di giugno, in Basilicata, arriveranno circa centomila dosi di vaccino. In particolare, fino al 17 giugno la fornitura riguarderà 77.720 dosi di Pfizer, a cui bisognerà aggiungere altre due consegne settimanali.

Saranno invece 13.730 le dosi di Moderna e diecimila quelle di AstraZeneca in arrivo nel prossimo mese. La percentuale di dosi somministrate in rapporto alla popolazione è, in Basilicata, del 54,17. (ANSA).