Covid: in Basilicata 50 nuovi positivi e un'altra vittima

(ANSA) - POTENZA, 25 MAG - Cinquanta dei 1.183 tamponi esaminati in Basilicata nelle ultime 24 ore sono risultati positivi al covid-19: lo ha reso noto la task force regionale, aggiungendo che è stata registrata un'altra vittima (il totale ha toccato quota 550 dall'inizio dell'emergenza sanitaria).

Da ieri a oggi sono guarite 131 persone: sono ora 20.712 i lucani che hanno superato la malattia. In Basilicata persone positive sono 4.210, dei quali 4.124 sono in isolamento domiciliare. Negli ospedali di Potenza e di Matera sono ricoverate 86 persone: cinque di loro (due a Potenza e tre a Matera) sono in terapia intensiva. (ANSA).