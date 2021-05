Covid: in Basilicata in 2 giorni 42 positivi e nessun morto

(ANSA) - POTENZA, 24 MAG - Quarantadue positivi e nessun morto: sono i dati dell'epidemia di covid-19 in Basilicata, relativi a sabato scorso e a ieri: li ha resi noti la task force regionale, precisando che sono stati esaminati 1.049 tamponi.

I lucani attualmente positivi sono 4.270, dei quali 4.186 sono in isolamento domiciliare. Sono 20.603 coloro che sono guariti, mentre 549 sono le vittime, in totale. Negli ospedali di Potenza e di Matera sono ricoverate 84 persone, sei delle quali (tre a Potenza e tre a Matera) sono curate in terapia intensiva. (ANSA).