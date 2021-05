Vaccini: a Matera altri 3 giorni 'Open' con J&J per over 40

(ANSA) - MATERA, 21 MAG - Dopo il "tutto esaurito" in poche ore delle prenotazioni delle 750 dosi (250 al giorno) per i tre Open day - oggi, domani e domenica 23 maggio - con i vaccini Johnson & Johnson per gli over 40, a Matera, l'Azienda sanitaria locale ha deciso di programmare altri tre giorni "liberi", dal 24 al 26 maggio. A disposizione ci sono ulteriori 850 dosi, che saranno somministrate dalle ore 15 alle 20 nella Sala consiliare "Pasolini" di via Sallustio.

In un comunicato diffuso dall'ufficio stampa dell'Asm è evidenziato che "si auspica l'adesione alla campagna vaccinale anche di quella parte della popolazione over 60 che, per motivi tecnico logistici, non è ancora riuscita ad accedere alla prenotazione" e che "il link alla piattaforma di prenotazione è consultabile sulla home page del sito istituzionale dell'Azienda sanitaria di Matera". (ANSA).