Povertà: Caritas Potenza, è esplosa ed è diventata endemica

(ANSA) - POTENZA, 21 MAG - "Di fatto la povertà è esplosa, assumendo un carattere endemico ed erodendo ogni elemento di protezione": ecco il risultato dell'emergenza legata all'epidemia di covid-19, secondo il "Report 2020" della Caritas diocesana di Potenza, non a caso intitolato "In bilico! L'emergenza raccontata dai centri di ascolto Caritas", presentato stamani a Tito (Potenza).

Nel confermare che la pandemia ha contribuito a provocare "una crisi economica e sociale senza precedenti", il rapporto apre gli occhi su un mondo nel quale le persone sono "sempre più fragili", con "una madre su tre" che si è sentita "impotente e poco capace nel sostenere i figli nella gestione delle lezioni e dei compiti" e i problemi legati alle dipendenze - in particolare dall'alcol e dal gioco - "presenti nel 20 per cento dei nuclei familiari". (ANSA).