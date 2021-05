In Basilicata treni 'estivi' per il Tirreno e lo Jonio

(ANSA) - POTENZA, 20 MAG - Dal 18 luglio al 29 agosto saranno in circolazione, come prolungamento da Rocca Imperiale (Cosenza) a Metaponto di Bernalda (Matera), sei nuovi treni con fermate nelle stazioni intermedie lucane di Nova Siri, Policoro e Scanzano Jonico (Matera) per il "treno di due mari". Nel periodo estivo, inoltre, la Regione Basilicata ha chiesto a Trenitalia di prevedere una fermata a Maratea (Potenza), per le "Frecce" che collegano il nord e il sud del Paese. E' quanto ha annunciato stamani, a Potenza, nel corso di una conferenza stampa, l'assessore regionale alle infrastrutture, Donatella Merra. (ANSA).