ANSA-IL-PUNTO/COVID: poche dosi, la Basilicata limita le vaccinazioni

(ANSA) - POTENZA, 20 MAG - Numeri sempre più ridotti e all'orizzonte l'uscita, si spera definitiva, dalla pandemia.

Sono rassicuranti gli ultimi dati forniti dalla task force regionale che, uniti a quelli analizzati dalla Fondazione Gimbe, permettono di cominciare a guardare anche alla possibilità, probabilmente però non prima del 28 giugno, di lasciare la zona gialla e di affrontare l'estate "in bianco".

Il problema principale, in questo momento, riguarda la fornitura dei vaccini, tanto che il presidente della Regione, Vito Bardi, ha annunciato che la Basilicata si vede costretta a limitare le dosi. "Con le forniture attualmente disponibili e con la programmazione delle consegne limitata al 3 giugno - ha sottolineato il governatore - siamo costretti a ridurre la capacità vaccinale della Basilicata, pur potendo, già oggi, arrivare a oltre ottomila vaccini al giorno. Uno sforzo organizzativo della nostra Regione che purtroppo è limitato dall'indisponibilità delle dosi. Richiederemo subito un'integrazione delle forniture previste: in caso contrario, non potremo più superare le quattromila inoculazioni al giorno", rispetto alla media di 5.650 del periodo compreso tra il 12 e il 18 maggio.

Sempre in tema di vaccini, va detto a Matera sono andati esauriti in breve tempo le prenotazioni per le 750 dosi di "Johnson e Johnson" da inoculare (250 al giorno) nei tre "Open Day" programmati dall'Asm da domani, 21 maggio, a domenica 23 maggio nel secondo hub vaccinale della Città dei Sassi, allestito nell'aula "Pasolini" di via Sallustio. E nelle prossime ore dovrebbe arrivare anche una nuova comunicazione su un evento 'Open' anche per la palestra di via Roma, secondo punto vaccinale di Potenza. (ANSA).