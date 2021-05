Violenza sessuale al pronto soccorso di Potenza, arrestato

(ANSA) - POTENZA, 18 MAG - Accusato di violenza sessuale ai danni di una donna che faceva parte dell'equipé medica che lo stava visitando al pronto soccorso dell'ospedale San Carlo di Potenza, violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale, un uomo di 35 anni, di origine marocchina, in evidente stato di ebbrezza, è stato arrestato in flagranza di reato dai Carabinieri. L'episodio è avvenuto nella notte tra venerdì e sabato scorso.

L'uomo - secondo quanto reso noto in un comunicato diffuso stamani - si era presentato al Comando provinciale dell'Arma e, visto il suo stato di ebbrezza, è stato accompagnato in ospedale: durante la visita il 35 enne ha tentato degli abusi nei confronti della donna. Sono quindi intervenuti i Carabinieri, che sono stati aggrediti dall'uomo, poi arrestato in flagranza di reato. (ANSA).