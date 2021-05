Mafia: Consiglio regionale, in Basilicata una sezione Dia

(ANSA) - POTENZA, 18 MAG - Il Consiglio regionale ha approvato alla unanimità una mozione, presentata dai consiglieri del M5s, Gianni Leggieri, Gianni Perrino e Carmela Carlucci, ma sottoscritta dai consiglieri di tutti gli altri partiti, per la istituzione in Basilicata di una sezione della Dia.

Con il documento, "il cui testo - è specificato in un comunicato diffuso dall'ufficio stampa dell'assemblea lucana - è stato integrato dai contributi degli altri consiglieri che lo hanno sottoscritto, si impegnano il Presidente della Giunta regionale e la Giunta regionale di Basilicata con propri atti e provvedimenti a mettere in campo tutte le azioni volte a sensibilizzare il Ministero dell'Interno e a chiedere alla Ministra Lamorgese l'istituzione in regione della Dia (Direzione investigativa antimafia)". (ANSA).