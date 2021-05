Covid: in Basilicata 85 nuovi positivi e altri tre morti

(ANSA) - POTENZA, 18 MAG - Ottantacinque dei 1.453 tamponi analizzati in Basilicata nelle ultime 24 ore sono risultati positivi: lo ha reso noto la task force regionale, aggiungendo che il covid-19 è stata la causa della morte di altre tre persone.

In un giorno, sono guarite 135 persone (in totale, sono 19.858, mentre il totale dei morti è di 546). I lucani attualmente positivi sono 4.732, dei quali 4.623 sono in isolamento domiciliare. Le persone ricoverate negli ospedali di Potenza e di Matera sono 109: nove sono in terapia intensiva (cinque a Potenza e quattro a Matera). (ANSA).