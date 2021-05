ANSA-IL-PUNTO/COVID: in Basilicata contagi sempre in calo

(ANSA) - POTENZA, 18 MAG - I contagi da covid-19 continuano a essere in calo, ma nelle ultime 24 ore la Basilicata deve registrare ulteriori tre decessi (in totale sono 546 le vittime lucane della pandemia). All'orizzonte comunque si vede sempre più nitidamente il ritorno alla normalità. come dimostrato dall'ultima ordinanza del presidente della Regione, Vito Bardi.

In particolare, il governatore ha disposto che da domani "la percentuale dell'attività didattica in presenza negli istituti scolastici secondari superiori potrà essere ampliata dal 75% sino al 100%, limitatamente alle istituzioni scolastiche che hanno dichiarato la sussistenza delle condizioni di sicurezza".

Tornando ai numeri della pandemia, va evidenziato che - secondo quanto reso noto dalla task force regionale - 85 dei 1.453 tamponi analizzati in Basilicata nelle ultime 24 ore sono risultati positivi. In un giorno, sono guarite 135 persone (in totale, sono 19.858). I lucani attualmente positivi sono 4.732, dei quali 4.623 sono in isolamento domiciliare. Le persone ricoverate negli ospedali di Potenza e di Matera sono 109: nove sono in terapia intensiva (cinque al San Carlo del capoluogo lucano e quattro al Madonna delle Grazie della Città dei Sassi).

Dall'inizio dell'emergenza sanitaria, in Basilicata sono stati analizzati 345.345 tamponi, 317.001 dei quali sono risultati negativi.

Capitolo vaccini. In serata, nel nuovo hub vaccinale di Potenza, allestito nella palestra "Rocco Mazzola" di via Roma si concluderà la due giorni di somministrazione di circa 1.600 dosi di Johnson e Johnson a over 40 che domenica sera erano riusciti a prenotarsi sul sito dell'Asp (Azienda sanitaria di Potenza).

Nelle prossime ore potrebbe arrivare la comunicazione di nuovi Open day, anche con AstraZeneca. (ANSA).