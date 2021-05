Alimentare: in Basilicata il tavolo del comparto olivicolo

(ANSA) - POTENZA, 18 MAG - Si è insediato oggi, in Regione, il Tavolo tecnico per il settore olivicolo-oleario. Lo ha reso noto l'ufficio stampa della Giunta lucana, specificando che "in una riunione, alla presenza delle organizzazioni di produttori, dei rappresentanti delle associazioni di categoria e dell'Alsia, è stata definita la costituzione di un tavolo tecnico permanente per lo svolgimento di attività di carattere strategico, per il monitoraggio e la proposizione di azioni a favore dell'olivicoltura lucana, in un quadro organico ed integrato".

Aprendo i lavori, l'assessore regionale all'agricoltura, Francesco Fanelli, he messo in evidenza "la straordinarietà dell'ultima campagna olivicola nella nostra regione, la prima a fregiarsi del marchio Igp Olio lucano, un riconoscimento questo, assieme alla storica Dop Vulture, dell'eccellenza che contraddistingue il settore". (ANSA).