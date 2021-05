Controlli dei Carabinieri nel Potentino, 16 denunce

(ANSA) - POTENZA, 15 MAG - Sedici persone sono state denunciate in stato di libertà di magistratura nell'ambito di controlli effettuati dai Carabinieri in provincia di Potenza. Le denunce sono state decise, a vario titolo, per reati in materia d'armi e di circolazione stradale. Inoltre nove persone sono state segnalate alle Prefetture competenti per uso personale di stupefacenti. (ANSA).