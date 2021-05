Vaccini: a Potenza weekend 'Open' con J&J per gli over 50

(ANSA) - POTENZA, 14 MAG - A Potenza sarà un week end 'Open' per la vaccinazioni con Johnson & Johnson per gli over 50. Lo ha annunciato l'Azienda sanitaria di Potenza (Asp).

"Nel condividere l'indicazione della Regione Basilicata e dell'amministrazione comunale della Città di Potenza, l'Asp ha organizzato, con il supporto della Protezione civile e del Terzo settore, il week-end vaccinale Johnson & Johnson. L'iniziativa - è specificato nel comunicato diffuso dall'ufficio stampa - si terrà domani, sabato 15 e domenica 16 maggio, dalle ore 8.30 alle 19.30, nel complesso sportivo polifunzionale 'Rocco Mazzola' sito in via Roma di Potenza", che è stato allestito come secondo punto vaccinale del capoluogo lucano. Il primo è operativo dallo scorso inverno nelle tende donate dal Qatar.

Al week-end open "potranno accedere gli assistiti Asp che hanno compiuto o compiranno 50 anni entro il 31 dicembre prossimo, su base volontaria, nel numero massimo di 550 al giorno, previa prenotazione da effettuarsi accedendo alla home page del sito web dell'Asp (www.aspbasilicata.it)". (ANSA).