Sabato 'dona la spesa' con Coop Alleanza 3.0

(ANSA) - MILANO, 13 MAG - Sabato in 333 punti vendita di Coop Alleanza 3.0, dal Friuli alla Sicilia, sarà possibile acquistare cibo e bevande per aiutare chi ha meno. Torna infatti l'iniziativa 'Dona la spesa'.

La raccolta è organizzata con la rete di volontariato e le istituzioni locali e alle comunità locali resteranno tutte le donazioni.

All'ingresso delle Coop volontari indicheranno dove prendere il materiale informativo e i sacchetti da riempire che, una volta usciti dalle casse , la pasta, l'olio, la passata di pomodoro, lo zucchero, il latte confezionato e i prodotti per l'infanzia donati dovranno essere sistemati in contenitori appositi, in modo da rispettare tutte le norme anticovid.

Al progetto Dona la spesa, , che risponde all'obiettivo di Equa distribuzione delle risorse inserito nel piano di sostenibilità, è possibile contribuire anche con la nuova raccolta punti. Dal primo marzo, si possono donare i punti (minimo 100, che equivalgono un euro) a sostegno del progetto, infatti. (ANSA).