Covid: in Basilicata 91 nuovi positivi e altri due morti

(ANSA) - POTENZA, 13 MAG - Novantuno dei 1.214 tamponi esaminati in Basilicata nelle ultime 24 ore sono risultati positivi: è il dato fornito dalla task force regionale. In regione sono morte altre due persone a causa del covid, portando il totale a 540, mentre sono 19.016 coloro che hanno superato la malattia (215 di loro da ieri).

I lucani "attualmente positivi" sono 5.162, dei quali 5.031 sono in isolamento domiciliare. Le persone ricoverate negli ospedali di Potenza e di Matera sono 131: dieci sono nei reparti di terapia intensiva. Dall'inizio dell'emergenza sanitaria, in Basilicata sono stati analizzati 339.555 tamponi, 311.643 dei quali sono risultati negativi. (ANSA).