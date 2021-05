Audiovisivi, a Matera a luglio un summit dei producers

(ANSA) - MATERA, 13 MAG - I top players dell'industria audiovisiva nazionale e internazionale si ritroveranno a Matera - dal 7 al 10 luglio prossimo - per elaborare "le strategie del futuro": lo faranno nella prima edizione dell'"Audio-Visual Producers Summit", promosso dalla Lucania Film Commission per l'Associazione produttori audiovisivi con il coinvolgimento della Producers guild of America. In una nota gli organizzatori hanno spiegato che al convegno parteciperanno "numerose personalità dell'industria audiovisiva per discutere dell'evoluzione del settore ed elaborare nuove strategie che rispondano al progresso tecnologico e alle attuali modalità di fruizione dei contenuti". Obiettivo finale delle attività previste a Matera è quello di "instaurare e rafforzare le relazioni fra i professionisti del settore audiovisivo e promuovere nuovi accordi di collaborazione". (ANSA).