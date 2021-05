ANSA-IL-PUNTO/ COVID: in Basilicata solo 91 nuovi positivi

(ANSA) - POTENZA, 13 MAG - Novantuno nuovi positivi, altre due vittime e 240.291 dosi di vaccino somministrate: la situazione dell'epidemia in Basilicata può essere riassunta in questi tre numeri, ai quali è necessario aggiungere quello dei sei comuni ancora in zona rossa, tutti fino a domenica prossima, 16 maggio.

I numeri del bollettino emesso quotidianamente dalla task force regionale dicono che la situazione è in miglioramento: 91 positivi su 1.214 tamponi analizzati e due vittime, ma anche 215 guariti e sono 131 ricoverati negli ospedali di Potenza e di Matera (dove dieci pazienti sono nelle terapie intensive). In totale, finora 540 sono le vittime del covid, mentre 19.016 sono coloro che sono guariti. Attualmente, i positivi sono 5.162, dei quali 5.031 sono in isolamento domiciliare.

L'ultimo ad entrare in zona rossa è stato, ieri sera, il comune di Acerenza (che ha fatto registrare undici nuovi positivi): vi rimarrà fino a domenica prossima insieme a Ripacandida, Balvano, Rionero in Vulture, Garaguso e Rotondella.

Cresce, intanto - mentre sarebbero in via di soluzione alcuni problemi legati alle prenotazioni sulla piattaforma web - il numero delle persone vaccinate: le dosi somministrate finora sono 240.291 su un totale di 291.805 dosi consegnate alla Basilicata (la percentuale è dell'82,3 per cento). (ANSA).