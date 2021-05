R. cittadinanza per giochi on line, Gdf scopre 9 'furbetti'

(ANSA) - POTENZA, 12 MAG - Ricaricavano i conti di gioco on line con il Reddito di cittadinanza: i militari della Tenenza di Viggiano (Potenza) della Guardia di Finanza hanno scoperto e denunciato nove persone. In totale la cifra ammonta a 70 mila euro.

Le Fiamme Gialle hanno accertato che i nove, "accaniti giocatori d'azzardo", soprattutto sulle piattaforme on line, avevano fatto giocate per un totale di 225 mila euro, con vincite pari a 250 mila euro, senza dichiarare i redditi percepiti. (ANSA).