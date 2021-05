Vaccini: Bardi, in arrivo nuove forniture di Pfizer

(ANSA) - POTENZA, 11 MAG - "Ringrazio il generale Figliuolo per aver prontamente risposto alla mia sollecitazione, aumentando la fornitura di Pfizer per la Basilicata, prevista già oggi pomeriggio". Lo ha scritto su Twitter il presidente della Regione, Vito Bardi, ricordando che "oggi purtroppo non verranno somministrati vaccini Pfizer e Moderna nei punti vaccinali in provincia di Potenza gestiti dall'Asp (l'Azienda sanitaria di Potenza). I prenotati di oggi - ha aggiunto il governatore lucano - saranno vaccinati quanto prima. Tutto ok, invece, a Matera. Domani riprenderà tutto regolarmente". (ANSA).