San Carlo: nuova organizzazione del Dipartimento ortopedico

(ANSA) - POTENZA, 11 MAG - Maggiore specializzazione, con minori tempi di attesa e visite mirate in relazione alle specificità del paziente: sono questi, in sintesi, i principali effetti della riorganizzazione del Dipartimento ortopedico traumatologico dell'azienda ospedaliera San Carlo, illustrati nel pomeriggio, a Potenza, nel corso di una conferenza stampa.

Il Dipartimento raggruppa i settori ortopedici dei presidi ospedalieri di Potenza, Melfi, Lagonegro e Villa d'Agri (Potenza), garantendo così "una risposta ambulatoriale adeguata e propedeutica - ha detto il direttore generale del San Carlo, Giuseppe Spera - a un percorso chirurgico, con ambulatori articolati per settori anatomici". (ANSA).