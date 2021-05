Salute: a Potenza intervento neonatale di alta complessità

(ANSA) - POTENZA, 03 MAG - "Un intervento di alta complessità chirurgica neonatale, mai eseguito prima", è stato portato a termine nell'ospedale "San Carlo" di Potenza: lo ha reso noto il direttore generale dell'Azienda, Giuseppe Spera.

I chirurghi pediatrici potentini sono intervenuti - in due fasi - "su una complessa malformazione intestinale in una lattante di due mesi di vita, nata a Matera": in sala operatoria era presente il professor Mario Lima, "tra i massimi esponenti europei della specialità", grazie alla partnership con l'Azienda Sant'Orsola-Malpighi di Bologna, mentre era collegato in teleconferenza dall'Inghilterra il dottor Adrian Bianchi, "chirurgo pediatra di fama mondiale". La neonata è ora nella terapia intensiva neonatale di Potenza dove prosegue il suo "regolare decorso post operatorio". Spera ha definito la chirurgia pediatrica di Potenza "un punto di riferimento indiscutibile" per la Basilicata. (ANSA).