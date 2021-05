Riciclaggio di auto rubate: arrestato un latitante

(ANSA) - POTENZA, 01 MAG - Un uomo, ricercato dalla fine dello scorso anno, è stato arrestato a Lizzano (Taranto) dalla Polizia nell'ambito delle indagini - coordinate dalla Procura della Repubblica di Potenza - su "una vasta attività di riciclaggio di veicoli rubati" e rimessi in circolazione "mediante la presentazione di falsa documentazione presso la Motorizzazione di Potenza".

L'uomo era ricercato dal marzo dello scorso anno dopo un ordine di carcerazione emesso nell'ambito di un altro procedimento: è ritenuto "il principale ideatore" del riciclaggio delle auto, 13 delle quali furono sequestrate e restituite ai proprietari. In pratica, venivano presentate "false denunce di smarrimento delle targhe o di falsa documentazione di circolazione estera presso la locale Motorizzazione". In tal modo, si otteneva il rilascio di nuove targhe e carte di circolazione, rendendo le auto rubate "pulite" anche ai controlli eventuali della Polizia. (ANSA).