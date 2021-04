Vaccini: Bardi, in 7 giorni in Basilicata oltre 29mila dosi

(ANSA) - POTENZA, 24 APR - Negli ultimi sette giorni in Basilicata (zona arancione) sono state somministrate 29.086 dosi di vaccino anti-covid con una media di 4.155 al giorno. Lo ha scritto su twitter il presidente della Regione, Vito Bardi. Nei giorni scorsi, il Commissario per l'emergenza, il generale Francesco Paolo Figliuolo, per il periodo 16-22 aprile, aveva fissato per la Basilicata il target di 3.100 dosi al giorno, 21.700 alla settimana. (ANSA).