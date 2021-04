Nuove truffe on line scoperte dai Carabinieri, nove denunce

(ANSA) - POTENZA, 24 APR - Nuove truffe on line ai danni di cittadini residenti in provincia di Potenza sono state scoperte dai Carabinieri che hanno denunciato nove persone, tutte di altre regioni. Le truffe - da un minimo di 200 euro a un massimo di 3.595 - sono state commesse ai danni di persone che vivono a Marsico Nuovo, Senise, Francavilla in Sinni, Pignola, Terranova di Pollino e Rivello. (ANSA).