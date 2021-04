ANSA-IL-PUNTO/COVID: domani il gen. Figliuolo in Basilicata

(ANSA) - POTENZA, 21 APR - Domani sarà il giorno del ritorno in Basilicata del generale Francesco Paolo Figiluolo. Cittadino onorario di Potenza, dove è nato nel 1961, il Commissario per l'emergenza covid nel pomeriggio sarà prima a Matera (dove dal 27 aprile partiranno le cure con gli anticorpi monoclonali) e poi nel capoluogo lucano. A Potenza Figliuolo incontrerà, tra gli altri, anche il presidente della Regione, Vito Bardi (ex generale della Guardia di Finanza), il quale gli dirà dal vivo che la Basilicata ha raggiunto con un giorno di anticipo del target di 21.700 dosi settimanali di vaccino assegnato dallo stesso Commissario per il periodo compreso tra il 16 e il 22 aprile.

Inoltre, a Figliuolo Bardi darà i dettagli dell'ultima decisione presa per accelerare la campagna vaccinale: da oggi infatti, per i lucani, è possibile prenotare la somministrazione inviando un sms con il codice fiscale al numero 339.9903947.

"Entro 48-72 ore - ha specificato Bardi - verranno ricontattati dal servizio clienti di Poste Italiane per procedere telefonicamente alla scelta di luogo e data dell'appuntamento".

E' certo che domani con Figliuolo si parlerà anche dell'eventuale e non scontato passaggio della Basilicata (arancione dallo scorso 16 marzo) in zona gialla dal prossimo 26 aprile. Dal canto suo, la Regione metterà in evidenza che, nonostante un Rt e un'incidenza ogni centomila abitanti ancora sopra la media nazionale, la Basilicata è ai primi posti per il basso numero di posti covid occupati nelle terapie intensive e per vaccini somministrati agli over 80.

Intanto, l'ultimo bollettino diffuso dalla task force regionale ha detto che nelle ultime 24 ore sono stati analizzati 2.036 tamponi molecolari: 177 sono risultati positivi al coronavirus e di questi 173 appartengono a residenti in regione.

Ieri sono stati registrati altri cinque decessi (di cui quattro di residenti) con il totale delle vittime lucane salito quindi a 488, ma destinato a crescere ulteriormente quando ne saranno conteggiati ulteriori due, avvenuti nelle ultime ore all'ospedale San Carlo di Potenza. (ANSA).