Vaccini: Anci, trasparenza su dosi ai medici generici

(ANSA) - POTENZA, 19 APR - E' necessario "garantire la trasparenza sul numero di dosi in consegna ai medici di medicina generale": è la richiesta che l'Anci di Basilicata ha fatto al direttore generale del dipartimento salute della Regione, Ernesto Esposito.

L'Anci ha chiesto una riunione del "tavolo di lavoro" istituito nel marzo scorso: "Sarebbe incomprensibile - secondo l'associazione dei Comuni- constatare una disparità di consegna dei vaccini ai medici e la non risoluzione dei problemi legati all'indisponibilità di alcuni di essi in diversi comuni".

