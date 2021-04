Covid: in due giorni in Basilicata 194 nuovi positivi

(ANSA) - POTENZA, 19 APR - Sono 194 i nuovi positivi emersi in Basilicata, nello scorso fine settimana, dall'esame di 1.764 tamponi: lo ha reso noto la task force regionale, spiegando che sono 193 i tamponi riguardanti persone residenti in Basilicata.

In due giorni, inoltre, sono guarite al 180 persone (portando il totale generale di coloro che hanno superato la malattia a 15.721). I lucani attualmente positivi sono 5.507, dei quali 5.326 sono in isolamento domiciliare. Il totale delle persone morte è rimasto invariato a quota 479. Negli ospedali di Potenza e di Matera sono ricoverate 181 persone, 13 delle quali in terapia intensiva. (ANSA).