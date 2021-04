Calcio: Serie C; Comune sosterrà ancora il Potenza

(ANSA) - POTENZA, 19 APR - Vi è la "totale disponibili" del Comune "a supportare" il Potenza (Serie C, girone C) anche nel prossimo campionato: lo hanno annunciato il sindaco di Potenza, Mario Guarente, e l'assessore allo sport, Patrizia Guma, al presidente del club, l'on. Salvatore Caiata.

Gli amministratori hanno annunciato, per il prossimo mese di giugno, alcuni lavori nello stadio "Alfredo Viviani" della città: riguarderanno gli spogliatoi, un percorso verso gli stessi spogliatoi e la tribuna centrale. Dal 2019 - è stato detto - il Comune ha sostenuto spese per 67 mila euro a vantaggio dell'attività della società calcistica, che è stata "rassicurata" anche sull'utilizzo del "Viviani" per un altro anno, attraverso la firma di una "nuova convenzione". (ANSA).