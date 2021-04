Controlli dei Carabinieri nel Potentino, 13 denunciati

(ANSA) - POTENZA, 17 APR - Tredici persone, accusate, a vario titolo, di reati in materia di armi, sostanze stupefacenti e circolazione stradale, sono state denunciate in provincia di Potenza durante controlli effettuati dai Carabinieri, che, tra l'altro, hanno sequestrato sei coltelli a serramanico, una balestra, e 25 grammi di droga. Inoltre quattro persone sono state segnalate come tossicodipendenti alle Prefetture di competenza. (ANSA).