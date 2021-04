Covid: in Basilicata record ricoveri, ma pochi in intensiva

(ANSA) - POTENZA, 01 APR - In Basilicata (zona arancione) si registra oggi il record di persone ricoverate con il covid: sono 193 delle quali però solo 13 (una in meno di ieri) in terapia intensiva, quattro al San Carlo di Potenza e nove al Madonna delle Grazie di Matera. Lo ha reso noto la task force regionale.

Ieri sono stati analizzati 1.388 tamponi molecolari: 190 sono risultati positivi al coronavirus e di questi 178 appartengono a residenti in Basilicata. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri due decessi con il totale delle vittime lucane quindi salito a 431. (ANSA).