R.cittadinanza: false dichiarazioni, 8 denunce nel Potentino

(ANSA) - POTENZA, 30 MAR - Per accedere indebitamente alla misura di sostegno del reddito di cittadinanza (per un totale di circa 20 mila euro) hanno presentato false dichiarazioni: otto persone sono state scoperte e denunciate dai militari della Tenenza di Maratea (Potenza) della Guardia di Finanza.

In un caso, in collaborazione con l'Inps, le Fiamme Gialle hanno avviato i controlli dopo la scoperta di un lavoratore "in nero" beneficiario del reddito di cittadinanza. (ANSA).