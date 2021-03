Covid: dopo la dad, a Matera tutti a scuola a 'Pedibus'

(ANSA) - MATERA, 30 MAR - Dopo la dad imposta dalle restrizioni per l'emergenza coronavirus, tutti a scuola a piedi: gli alunni delle sei scuole primarie di Matera fruiranno a partire da maggio del servizio di mobilità sostenibile e in sicurezza "Pedibus'', organizzato in collaborazione fra Comune e Unione italiana sport popolare (Uisp). Il servizio permetterà ai piccoli studenti di percorrere a piedi il tragitto di andata e ritorno che li porta da scuola a casa e viceversa, sotto l'occhio vigili dei soci della Uisp e di volontari. In Basilicata - zona arancione - la didattica a distanza sarà obbligatoria al cento per cento per tutte le scuole fino al 6 aprile. (ANSA).