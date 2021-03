ANSA-IL-PUNTO/COVID: vaccinato oltre 70% over 80 Basilicata

(ANSA) - POTENZA, 30 MAR - In Basilicata - zona arancione dallo scorso 16 marzo - oltre il 70% degli over 80 ha ricevuto almeno una dose di vaccino anti-covid. L'annuncio del presidente della Regione, Vito Bardi, è arrivato nel giorno in cui l'Asp (l'Azienda sanitaria di Potenza) ha inoculato il siero Pfizer a una donna di 108 anni, probabilmente la persona più anziana a essere stata vaccinata in Italia.

In un comunicato diffuso nel pomeriggio, il governatore ha reso noto che "sin dall'inizio delle vaccinazioni ci siamo concentrati sui soggetti più fragili: il 39,9% degli over 80 ha ricevuto anche la seconda dose". Bardi ha quindi evidenziato che la Basilicata ha messo "i più fragili al primo posto: siamo l'unica regione d'Italia che ha somministrato più della metà dei vaccini ricevuti agli over 80". Il presidente della Regione ha inoltre annunciato che "oggi sono iniziate anche le vaccinazioni dei dializzati e dei trapiantati. Ci stiamo adoperando per gli oncologici (alcuni sono stati già vaccinati nei comuni e negli ospedali) e per chi - ha concluso Bardi - è affetto da malattie rare".

A proposito della campagna vaccinale, oggi da Matera i gestori della Cava del Sole - che nel 2019 ospitò la cerimonia inaugurale dell'anno da Capitale europea della Cultura - hanno comunicato la disponibilità a trasformare l'auditorium della Serra del Sole in una sede per la campagna vaccinale. E il Comune pensa anche al dopo 'Dad', la didattica a distanza obbligatoria al 100% per tutte le scuole fino al 6 aprile. Gli alunni delle sei scuole primarie della Città dei Sassi fruiranno a partire da maggio del servizio di mobilità sostenibile e in sicurezza "Pedibus'' che permetterà ai piccoli studenti di percorrere a piedi il tragitto di andata e ritorno che li porta da scuola a casa e viceversa, sotto l'occhio vigili dei soci della Uisp e di volontari. A Potenza, invece, nell'ospedale San Carlo la terapia con anticorpi monoclonali è stata somministrata a due coniugi, di 52 e 51 anni. (ANSA).