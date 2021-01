ANSA-IL-PUNTO/Covid: Basilicata 197 positivi, più vaccini

(ANSA) - POTENZA, 11 GEN - Con 197 nuovi positivi su 1.564 tamponi esaminati nei due giorni del fine settimana passato, la Basilicata - tornata in zona gialla - continua a rimanere col fiato sospeso, anche per aver registrato altri sette morti a causa del covid-19 in 48 ore.

Le cifre del bollettino parlano chiaro: i lucani positivi sono 6.436, in due giorni sono guarite altre 92 persone, portando a 4.895 il totale di coloro che hanno superato il coronavirus, contro 271 che invece sono morti. Per un soffio, resta sotto quota 100, a 98, il numero di coloro che sono in cura negli ospedali di Potenza e di Matera, sei dei quali sono in terapia intensiva (quattro nel capoluogo e due nella città dei Sassi).

Da quando è cominciata la campagna per la vaccinazione, i lucani si sono rivolti in quella direzione per cercare un fondamento alla loro speranza: oggi altre centinaia di fiale immunizzanti sono arrivate in regione, dove la percentuale di vaccini inoculati rispetto a quelli consegnati ha raggiunto il 57 per cento. E il sindacato Uil-Fpl è intervenuto per dire che "ogni minuto perso senza vaccinare non è più tollerabile". La richiesta è stata chiara: "Va data una forte accelerata", superando "i limiti del bando nazionale" e ricorrendo ad "avvisi interni per reclutare personale, così come già fatto in Italia da altre aziende sanitarie e ospedaliere, utili in questa fase e necessari poer il futuro post covid". (ANSA).