Covid: le "Belle storie" della città di Matera

(ANSA) - MATERA, 09 GEN - C'è anche Maiga Tahirou un giovane del Mali, operaio a Matera, accorso il 9 dicembre scorso in aiuto di una ragazza vittima di uno scippo, tra i 14 premiati nell'ambito dell'iniziativa di solidarietà "Una Bella storia", promossa dal Comune di Matera per ringraziare quanti hanno aiutato la città a crescere durante l'epidemia da coronavirus.

"I premiati che ci sono stati segnalati - ha sottolineato il sindaco Domenico Bennardi - non sono affatto esaustivi di un universo straordinariamente ampio, a volte silenzioso, che opera nella nostra città". (ANSA).