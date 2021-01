Covid: in Basilicata scuole superiori in dad fino al 31 gennaio

(ANSA) - POTENZA, 09 GEN - Anche in Basilicata (zona gialla dall'11 gennaio) il rientro in aula degli studenti delle scuole superiori è rinviato almeno fino al prossimo 31 gennaio. La decisione è stata presa dal presidente della Regione, Vito Bardi (centrodestra), che nelle prossime ore firmerà un'ordinanza per disporre la didattica a distanza fino al prossimo 31 gennaio.

